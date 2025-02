"Acultzu a tie", esce il primo disco di Marco Piras

La scuola di Mogol, il volontariato e il lavoro con le persone più fragili sulle ambulanze, l'amore per la musica e la sua isola, la prima chitarra acquistata a 13 anni con il ricavato della vendita degli asparagi. Il grande cuore di Marco Piras è racchiuso nelle nove canzoni del suo disco.

Esce il 7 marzo 'Acultzu a tie' (Vicino a te), il primo lavoro discografico dell'artista nato a Nurallao. Classe 1968, e settimo di 10 figli, ha iniziato a scrivere canzoni già dai tempi delle elementari. "Poi da adulto ho iniziato a collaborare con diversi gruppi musicali. Ho frequentato il Cet, la scuola di Mogol, dove ho conosciuto Massimo Satta che ha prodotto il mio disco", racconta Piras.

Dopo aver scritto i suoi testi in italiano, ha deciso di optare per il sardo. "È stata una poesia in sardo a ispirarmi una melodia".

Il disco si apre con 'In custa note', racconta un avvenimento che ha segnato la vita dell'autore, caduto anche nello sconforto. Con 'A sa luna' ritrova poi la serenità lasciandosi cullare dalla luce del satellite più romantico del cielo. La fede ritrovata è tutta nelle parole di 'Soberanu Signore', mentre 'A sa oghe tua' è un omaggio a tutti coloro che hanno dato lustro alla musica sarda lasciando il ricordo della loro voce e delle loro parole.

'Deo l'isco ses tue' è la voce del desiderio di un ragazzo che spera che negli occhi di un'aquila possa ritrovare il suo migliore amico - riprende Marco Piras - da figlio invece voglio tenere mia madre per mano per non farla sbagliare, e la riporto alla sua vita da bambina stando Acultzu a tie. Mentre 'Amentos' racconta di una madre che ricorda il figlio. 'Chie ses tue"': amo la mia terra, e vorrei che fosse più rispettata. Infine, chiudo l'album col brano 'Comente naschet'. Spesso mi domando da dove è arrivata la mia compagna di vita, perché quando si ha un punto di riferimento solido tutto ha senso", conclude Piras.





