Abbanoa, al via cantiere per nuove reti idriche a Fertilia

Quasi 10 chilometri di nuove reti idriche con un investimento di oltre 7,2 milioni di euro: Alghero è tra i principali centri su cui Abbanoa sta investendo i fondi europei di sviluppo e coesione Fsc destinati a "Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico".

La città è interessata da tre maxi appalti, tutti già aggiudicati: il primo cantiere (che riguarda le zone del Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant'Anna) è già in corso; il secondo, che riguarda Fertilia, prenderà il via lunedì 3 marzo, mentre il terzo (Centro storico e Giovanni XXIII) inizierà in primavera non appena ottenute tutte le autorizzazioni.

Di questi cantieri si è fatto il punto nel recente incontro tra il sindaco Raimondo Cacciotto e il presidente del CdA di Abbanoa Giuseppe Sardu.

A Fertilia (Lotto B) l'investimento è di 1,088 milioni e interesserà la sostituzione integrale di quasi 2 chilometri di reti. Sono interessate le vie Fiume, Orsera, Pola, Trieste e Lungomare Rovigno. La prima strada interessata sarà via Pola.

Per quanto riguarda Alghero i lavori sono in corso nel primo e più consistente Lotto A, che interessa le zone di Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant'Anna. L'investimento è di 3,74 milioni di euro e sta portato alla sostituzione integrale di quasi 4,5 chilometri. Sono interessate le vie Marongiu, De Muro, Matteotti, Deledda, Da Vinci, Palomba, Sant'Agostino, XX Settembre, Don Minzoni (ss 127 bis), Paoli, Coros, Parc Guell, Tibidabo, Villafranca De Panades, Carbia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA