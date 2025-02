Ulassai sempre più paese museo dove la natura incontra l'arte

Ulassai assume sempre più l'identità di paese d'arte e museo a cielo aperto. Nel centro montano ogliastrino racchiuso tra i 'tacchi' e che ha dato i natali a un' artista di fama internazionale, Maria Lai, prosegue "Ulassai: dove la natura incontra l'arte". Progetto con cui il comune ha ottenuto un finanziamento attraverso il bando europeo Next Generation per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi. Nel segno della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale.

"Il cuore del progetto è il rapporto tra arte, natura, paesaggio, territorio, comunità, caro alla poliedrica artista scomparsa a 93 anni nel 2013 e che nel 1981 ha coinvolto il suo paese nel pionieristico e collettivo progetto di arte relazionale Legarsi alla montagna - sottolinea la vice presidente Floriana Piras - Sul solco della sua eredità dall'8 marzo al 29 novembre, curate dallo storico dell'arte Marco Peri saranno allestite una serie di mostre di arte contemporanea con un occhio alle nuove generazioni. Fulcro del progetto il Camuc, Casa Museo Cannas nel centro storico, spazio aperto a tutti i linguaggi dell'arte contemporanea e dove saranno allestite una serie di mostre temporanee di artisti internazionali in parte sempre esposte anche alla Stazione dell'Arte che a marzo riapre al pubblico "con una collezione rinnovata, un progetto espositivo in continua evoluzione con al centro la Collezione permanente Maria Lai, 150 opere donate dall'artista", Ulteriori "fermate" sono previste nel territorio "dove Maria Lai ha lasciato una significativa impronta nel paesaggio, e in via di restauro", sottolinea Marco Peri. A dare il la è Geometrie del caso, personale dell' illustratrice e designer Carolina Melis con opere inedite e originali tra arte digitale e fisica: vernissage l'8 marzo alle 11 al Camuc, chiusura il 6 aprile. Dal 12 aprile al 29 giugno arrivano 40 opere di Miró, tra litografie e opere tessili: "Il fascino della sorpresa", curata da Peri assieme a Lola Durán Úcar. "Un dialogo immaginario tra due artisti", aggiunge Peri. Dal 5 luglio con La vista non è ancora sguardo, a cura di Ilaria Bernardi vengono accostati alcuni lavori di Maria Lai con le opere di artisti di tutto il mondo e di diverse generazioni, racchiuse nella collezione d'arte contemporanea dell' associazione Genesi. Saranno esposte per la prima volta le 6 nuove opere entrate a far parte della collezione, con temi legati ai diritti umani, tra cui un'opera dell'artista libanese Etel Adnan. "Una proposta capace di valorizzare l'eredità di Maria Lai e aprire il paese al mondo", ha sottolineato il vice sindaco di Ulassai Luigi Deidda.



