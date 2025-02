Tutto pronto per la Sartiglia 2025, 120 cavalieri in corsa

Vestizione, corsa alla stella e Pariglie, componidoris e cavalieri, riti e spettacolo, ma anche grande festa di popolo che annuncia ancora una volta numeri record a beneficio di un'immagine che consegna ai cinque continenti una festa unica. La Sartiglia, in programma il 2 e 4 marzo nel centro storico di Oristano, si prepara a celebrare un'altra edizione, partendo dalle sue espressioni più spettacolari e significative, ma con tante novità che la caratterizzano. Un nuovo brand, una rinnovata strategia di marketing, piazza Manno che riaccoglie i cavalieri nella sue nuova veste, le tribune che ritornano in via Mazzini, le rosette rosse su ogni cavallo quale simbolo contro la violenza alle donne alla vigilia dell'8 marzo, tribune numerate con seggiolini dotati di schienale, sono solo alcuni dei tratti caratteristici della Sartiglia 2025 che si prepara a unire tradizione a innovazione nel segno dell'antico spirito della festa di popolo.

Questa mattina, a Palazzo Campus Colonna, la nuova edizione della giostra equestre è stata presentata ufficialmente dal sindaco Massimiliano Sanna e dal presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu, Le tribune, dopo un anno di assenza, ritornano in via Mazzini per la Corsa delle Pariglie. Saranno 6 e non più le 8 degli anni passati, cercando di coniugare le esigenze del pubblico, dei residenti e degli operatori commerciali. E sempre in tema di tribune, la Fondazione Oristano, nell'ottica di un'azione costante di miglioramento e potenziamento della Sartiglia, ha acquistato 1.452 nuovi seggiolini muniti di schienale da destinare alle tribune di via Duomo e via Mazzini per rendere più confortevole la permanenza del pubblico.

Per questa edizione si annunciano numeri record: la vendita dei biglietti va a gonfie vele e in città sono attese decine di migliaia di presenze. Da domenica 2 a martedì 4 marzo, nel centro storico di Oristano, spazio allo spettacolo, alla tradizione e al fascino di sempre, gli stessi che si ripetono da secoli. Ma già da alcuni giorni in città si respira l'aria di festa con tante manifestazioni, spettacoli, musica e balli per un carnevale all'insegna dell'allegria.

In via Duomo e in via Mazzini i grandi protagonisti saranno i 120 cavalieri, guidati dai componidoris Diego Pinna (per i contadini) e Salvatore Aru (per i falegnami), pronti a cimentarsi nella corsa alla stella e nelle evoluzioni delle pariglie.

La vestizione è prevista per le 12, mentre la corsa alla stella dovrebbe partire alle 13.30 e lee pariglie alle 16.30. La manifestazione potrà essere seguita anche sui social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA