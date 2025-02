'Sardegna come Sudan', monta polemica su assessore Sanità

La minoranza di centrodestra in Consiglio regionale, che sta dando battaglia in Aula sul disegno di legge sulla riorganizzazione sanitaria, non fa sconti all'assessore Armando Bartolazzi e lo incalza sulle frasi dette durante l'intervento finale sul testo di legge. Oggi i capigruppo hanno scritto al ministro degli Esteri Antonio Tajani e alle commissioni di Camera e Senato perché inoltri al governo del Sudan una lettera di scuse. "Fare un paragone negativo citando uno specifico stato è un gesto istituzionalmente grave, che ci costringe a dover porgere le scuse al Primo ministro del Sudan e al suo popolo", spiegano Paolo Truzzu, Angelo Cocciu, Umberto Ticca, Antonello Peru e Alessandro Sorgia.

"La sanità sarda è la peggiore d'Italia. Appena arrivato, mi ricordo, ci fu una bambina trasferita per un'appendicite da Sassari a Cagliari, cose da terzo mondo, che nemmeno in Sudan", aveva detto due giorni fa l'assessore Bartolazzi. Parole che hanno "creato un forte senso di abbandono e sfiducia in tutta la classe medica e in tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano per garantire servizi sanitari a tutti i cittadini", scrivono.

"Inoltre, fare un paragone citando uno specifico Stato è un gesto istituzionalmente grave, che ci costringe a dover porgere le scuse ai rappresentanti del Sudan e al suo popolo, cogliendo l'occasione per manifestare amicizia e solidarietà alla nazione sudanese", osservano le opposizioni.



