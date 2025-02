Possesso di beni archeologici e distintivi polizia, 3 denunce

I carabinieri della Compagnia di Jerzu insieme col nucleo cinofili di Cagliari hanno denunciato, a Tertenia, in stato libertà un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, un 56enne per impossessamento illecito di beni culturali ed archeologici, presumibilmente di età nuragica euna 49enne per ricettazione ed illecita detenzione di segni distintivi delle Forze di Polizia.

Il materiale, sottoposto a sequestro, è custodito negli uffici dei reparti della compagnia di Jerzu a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



