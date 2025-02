Nasce a Sassari il centro di simulazione medica dell'Università

Da oggi l'Università di Sassari ha a disposizione un moderno centro di simulazione medica, unico per caratteristiche in Italia, dove studenti, specializzandi e docenti, possono esercitarsi con strumentazione all'avanguardia e manichini realistici e interattivi.

Il centro "SimulMedica" è stato inaugurato questa mattina nel Polo bionaturalistico di Piandanna, dal rettore dell'Università sassarese, Gavino Mariotti, insieme con Angela Spanu, direttrice del Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia: "Il centro di simulazione rappresenta non solo un rilevante investimento in infrastrutture moderne e all'avanguardia dell'Università di Sassari, ma soprattutto un impegno costante dell'Ateneo nel migliorare la qualità della formazione e preparazione dei nostri studenti - ha dichiarato Mariotti - È costato un milione e mezzo di euro e posso affermare che si tratta di soldi spesi bene.

Direi che è l'unico centro in Italia di questa tipologia e con questa competenza".

La strumentazione di cui è fornito il centro garantisce sistemi di diagnostica altamente sofisticati, con manichini che riproducono fedelmente la reazione alle più diverse patologie da parte di differenti tipologie di pazienti in tutte le fasi della vita: neonati, bambini, adulti, anziani, donne in gravidanza con tutte le situazioni e le problematiche che possono manifestarsi in ambito ostetrico e ginecologico, comprese le emergenze neonatali.

I simulatori avanzati permettono di fare pratica nella gestione delle emergenze, dell'anestesia e della terapia intensiva; è anche possibile l'addestramento in chirurgia con il simulatore laparoscopico su procedure cardiologiche, neurologiche e vascolari mininvasive, interagendo con strumenti e tecniche reali in un ambiente simulato.

Il centro dispone anche di tecnologie all'avanguardia per l'ecografia e l'imaging medico, permettendo di visualizzare e analizzare gli organi interni, come cuore e polmoni, con immagini dettagliate e scenari realistici. È presente un sistema avanzato che consente di esplorare l'anatomia umana attraverso modelli 3D ad alta risoluzione, utile per la formazione in medicina legale, ortopedia e chirurgia.

Il laboratorio di 450 metri quadri, già pronto all'uso, a regime potrà ospitare le esercitazioni di 50 studenti nelle diverse postazioni.

