Moto contro auto a Olbia, muore un centauro di 30 anni

Incidente mortale questa mattina a Olbia: la vittima è un giovane di 32 anni, Raffaele Masala, originario di Nule. Il 32enne stava viaggiando sulla sua moto Yamaha R1 quando si è scontrato con un'auto, una Volkswagen Touran guidata da una donna. Le sue condizioni di salute sono apparse da subito molto gravi. Il personale del 118, giunto immediatamente sul posto con un'ambulanza, ha tentato di rianimare il centauro praticandogli il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia locale che hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia e stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Anche la donna, in stato di shock al momento dell'arrivo dei soccorsi, è ricorsa alle cure mediche, anche se le sue condizioni di salute sono buone e non ha riportato ferite.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA