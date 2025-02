Fratoianni 'sciagura derogare patto stabilità su spese militari'

"L'Europa non c'è, questo è il problema, l'Europa si è svegliata all'improvviso e si è resa conto di non essere in campo, di non esprimere un punto di vista e di non svolgere una funzione. Noi chiediamo al governo Meloni che l'Italia svolga un ruolo in questo senso e lo svolga perché l'Europa ricostruisca un protagonismo, metta in campo un proprio punto di vista e una sua autonomia, altrimenti l'Europa salta per aria". Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Sinistra Futura Nicola Fratoianni - oggi a Cagliari per partecipare all'assemblea di organizzazione del partito che si terrà nel pomeriggio - rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

"Se salta l'Europa, salta anche il nostro Paese - ha sottolineato -. Bisognerebbe che qualcuno questo glielo facesse sapere a Giorgia Meloni, che invece pare scomparsa dai radar".

Per il leader di Si così "non si va molto lontano e lo dico anche all'Europa che pensa di reagire a quello che sta accadendo, da un lato spingendo perché la guerra continui, una follia senza alcun limite, e poi spingendo di nuovo sull'aumento della spesa militare - sottolinea ai cronisti -. Lo ripetiamo, la deroga al patto di stabilità per aumentare la spesa militare nazionale è una sciagura. Il patto di stabilità va derogato, ma per aumentare la spesa sociale, la spesa per le politiche industriali, la spesa per il welfare, per proteggere chi è più debole e chi si è impoverito in tutti questi anni", ha concluso.





