Fratoianni 'Meloni si occupa di magistrati difendendo Santanchè'

"Giorgia Meloni è molto attiva nell'attaccare i magistrati, cui va tutta la nostra solidarietà oggi perché scioperano per difendere la Costituzione. Lei, che ha detto tante volte di aver cominciato a fare politica per Paolo Borsellino, oggi forse dovrebbe fare una riflessione di fronte a tutta la magistratura, tutte le componenti, a prescindere dagli orientamenti politici, che scioperano unitariamente per difendere l'autonomia e la Costituzione". Così il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, oggi a Cagliari per partecipare all'assemblea di organizzazione del partito che si terrà nel pomeriggio commenta lo sciopero dei magistrati.

"Giorgia Meloni di queste cose si occupa, e male, difendendo ministri come Daniela Santanché o sottosegretari come Del Mastro, ma non dice una parola sulle grandi questioni che riguardano il mondo, ma anche il nostro Paese".



