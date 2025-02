Ddl sanità, centrodestra 'ministero certifica buon lavoro dg'

I dati pubblicati oggi dal ministero della Salute sul report del monitoraggio dei Lea nel 2023, sono oggetto di molti tra gli interventi del centrodestra nell'Aula del Consiglio regionale, che questa mattina ha ripreso l'esame del ddl 40 di riorganizzazione sanitaria della giunta Todde.

"I dati ministeriali intestano alle aziende sanitarie sarde le migliori performance in Italia", hanno sottolineato soprattutto gli esponenti di Forza Italia, insieme a quelli di Fdi: "I dati ministeriali pubblicati relativamente alle performance dei direttori generali in Sardegna anno 2023 smentiscono clamorosamente le ragioni poste a fondamento del Ddl sul commissariamento dei direttori generali che erroneamente evidenzia vecchi dati del 2022", hanno sottolineato in Aula.

"Ciò conferma l'ottimo lavoro svolto dalle aziende sanitarie e dei direttori generali che sin dai primi mesi della esistenza degli atti aziendali e quindi delle aziende stesse hanno conseguito performance tra le migliori di Italia".

"Per il 2023 i dati attestano la Sardegna tra le prime 13 Regioni d'Italia, per la garanzia dei Lea", sostengono i consiglieri. Nel dettaglio i dati riportati dal ministero collocano l'Isola all'ultimo posto tra le tredici regioni che superano la soglia di sufficienza, fissata a 60 punti: la Sardegna segna 65 punti nell'area prevenzione, 67 nell'area distrettuale e appena 60, il limite, nell'area ospedaliera.

La mattinata è andata avanti con la discussione del primo articolo della legge e dei suoi emendamenti. Ieri sera la commissione ha dato il parere sui 300 correttivi presentati, la maggior parte delle minoranze, la giunta ne ha presentato una quindicina in cui ha suddiviso la riscrittura di alcune parti, e la maggioranza solo due. Il dibattito vede quasi esclusivamente gli interventi dei consiglieri di minoranza, mentre il centrosinistra punta a tagliare i tempi per accelerare verso l'approvazione.



