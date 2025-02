Coop sociale accusata di truffa, sequestrati 1,8 mln di beni

Erano amministratori e consiglieri di una società cooperativa di Cagliari, che opera nel settore dei servizi socio-assistenziali e avrebbero portato a termine una serie di truffe, mirate a ottenere illegalmente erogazioni pubbliche, turbando numerose gare d'appalto indette da vari enti locali del Sud Sardegna per l'espletamento di servizi sociali e di assistenza domiciliare, ottenendo così ingiusti profitti per circa 10 milioni di euro. Ne sono convinti i militari dei Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza di Cagliari che hanno portato a termine un decreto di sequestro preventivo emesso al Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di quattro persone di Cagliari e Quartu Sant'Elena, in qualità di amministratori e consiglieri della coop, mettendo i sigilli a beni per quasi 1,8 milioni di euro, tra orologi di lusso e borse griffate.

"La misura - spiegano carabinieri e finanza - è stata emessa nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla luce una presunta frode sistematica nella gestione di appalti pubblici destinati a servizi sociali, educativi e sanitari in Sardegna".

Secondo l'accusa "gli indagati avrebbero sottopagato il personale, impiegando dipendenti privi delle qualifiche necessarie, e avrebbero utilizzato parte dei fondi pubblici illecitamente ottenuti per spese personali di lusso, quali viaggi, pranzi costosi, noleggio di auto di prestigio e acquisto di preziosi e immobili".

Ma non solo: "Attraverso la coop - spiegano le forze dell'ordine - avrebbero turbato plurime gare d'appalto indette da vari enti locali per l'espletamento di servizi sociali e di assistenza domiciliare, utilizzando mezzi fraudolenti ed attestando falsamente alle stazioni appaltanti la qualificazione giuridica di cooperativa sociale a mutualità prevalente, sebbene la stessa fosse, in realtà, una società a scopo di lucro".

Nel corso del sequestro sono finiti sotto chiave anche 24 orologi di pregio (tra cui un Audemars Piguet del valore di oltre 50mila euro), denaro contanti per oltre 150mila euro, 23 borse griffate ed altri oggetti di valore.



