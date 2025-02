Casa trasformata in 'fortino' della droga, due arresti

Avevano trasformato la loro casa a Ozieri in una centrale per il confezionamento e la vendita della droga, super sorvegliata con un sistema di videocamere e rilevatori di microspie. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Ozieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

I carabinieri, che da qualche tempo monitoravano la zona Sa Bastia, sono entrati in azione martedì sera, dopo avere notato movimenti sospetti attorno all'appartamento dei due arrestati.

Nella casa hanno trovato una parte dell'abitazione trasformata in una centrale per la preparazione e il confezionamento di svariati tipi di sostanze stupefacenti. Oltre a un fornello e diversi contenitori con tracce di droga, i militari hanno trovato e sequestrato 30 dosi termosaldate di cocaina, poco meno di 200 grammi di marijuana, quattro bilancini di precisione, uno scanner per la ricerca di microspie, un proiettile calibro 9x21 e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La casa era protetta con un impianto di videosorveglianza con cui i due arrestati potevano controllare i dintorni dell'edificio per vedere l'arrivo delle forze dell'ordine.

I due sono stati arrestati e trasferiti nelle camere di sicurezza della caserma nell'attesa dell'udienza di convalida.





