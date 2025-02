Calcio: Cagliari, Luvumbo in rampa di lancio per Bologna

L'attaccante del Cagliari Luvumbo si candida per un posto da titolare domenica contro il Bologna al Dall'Ara.

L'angolano, entrato in campo domenica scorsa nella ripresa dopo il lungo infortunio, è stato una delle note positive della gara persa con la Juventus, soprattutto quando è stato schierato a sinistra. E proprio in quella posizione Nicola potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Felici dopo otto partite consecutive da titolare.

Per il resto il mister rossoblù, anche per provare a trovare più facilmente la via del gol smarrita da due partite di fila, potrebbe rinunciare alla mediana a tre, riproponendo il classico 4-2-3-1.

Con Viola o Gaetano a dare una mano a Piccoli, troppo solo davanti contro Atalanta e Juventus. Per il resto ritorno in gruppo del terzo portiere Ciocci, mentre Kingstone resta in personalizzato.

Contro il Bologna tra i convocati ci sarà sempre Palomino: il difensore, tentato dall'Argentina e dal Talleres, rimane sino alla fine della stagione.



