Basket: ritorna il campionato, Dinamo tenta il colpo a Reggio

Dopo due settimane di pausa per le finali di Coppa Italia e le qualificazioni della nazionale ai campionati europei 2025, la Serie A di basket torna in campo e la Dinamo Banco di Sardegna giocherà sabato 1 marzo l'anticipo contro Reggio Emilia.

I sassaresi di Bulleri giocheranno alle 20,45 al PalaBigi contro una squadra lanciatissima in campionato (sesta a -4 dal secondo posto) e che a Sassari era riuscita a imporsi 72-79. La Dinamo dovrà ancora fare a meno dei due lunghi infortunati, Udom (che è comunque rientrato in gruppo) e Renfro. Coach Massimo Bulleri è comunque ottimista: "L'atmosfera è molto buona: ieri l'allenamento è stato molto positivo anche in termini agonistici, oltre che di partecipazione fisica ed emotiva. L'obiettivo è continuare così per approcciare la partita contro Reggio nella maniera più concreta possibile", ha detto oggi presentando la sfida di sabato.

"Il nostro obiettivo principale è presidiare efficacemente l'area sia in attacco che in difesa", ha continuato il coach dei biancoblu. "Dovremo stare attenti ai loro rimbalzi offensivi e alla loro fisicità, visto che sanno attaccare il ferro con buona costanza. Contestualmente, sarà importante rompere il loro flusso offensivo basato su ritmo ed esecuzione. Saranno queste le chiavi per provare a vincere".



