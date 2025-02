Anche la voce Disney Chiara Grispo al Flamingo roller show

Anche Chiara Grispo, voce italiana del film Disney "Oceania", tra gli ospiti del Flamingo Roller Show, evento internazionale di pattinaggio artistico a rotelle in programma al Palazzetto dello Sport di Cagliari domenica 2 marzo, con due repliche alle 11 e alle 18.

Il trampolino di lancio, prima di approdare nel mondo dell'animazione Disney, è stato X-Factor. Ha partecipato anche a SaràSanremo. Insieme a lei si esibirà Riccardo Mannai, musicista e cantautore isolano. In pista, l'eccellenza mondiale del pattinaggio sarà rappresentata dai campioni del mondo senior 2024 Rossi-Esposito, dal campione mondiale U19 2024 Guillermo Gomez, da Giada Luppi, campionessa mondiale junior 2021, campionessa italiana 2023 e talento anche nel canto e dal quartetto Senior Dejavù - gruppo spettacolo Roll Club.

"Maestro di cerimonie" e conduttore sarà Andrea Pinna, scrittore, influencer e autore del libro Le Perle di Pinna.

Insieme a loro, un roster unico di campioni mondiali ed europei, affiancati da talenti locali provenienti dalle scuole di pattinaggio dell'isola, sulla falsariga delle edizioni passate.

Il Flamingo Roller Show - organizzato dalla compagnia Dream Come True e in collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) - è nato nel 2012 per volontà e passione di Pierluca Tocco, campione europeo e vicecampione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle.



