Anas, via ai lavori di manutenzione sull'Alghero-Sassari Var

L'Anas ha consegnato gli interventi per la realizzazione delle opere di manutenzione lungo tutto il tracciato della strada statale 291 Var "della Nurra", tra Sassari e Alghero.

I lavori riguarderanno in particolare il rifacimento della pavimentazione stradale su entrambe le carreggiate e, contestualmente, l'istallazione delle barriere spartitraffico centrale di tipo New Jersey di nuova generazione.

La prima fase degli interventi si concentrerà sulla carreggiata in direzione Alghero e prevede la chiusura al traffico tra il km 15 e il km 25, con deviazione del traffico lungo il tracciato della statale 291. La conclusione di questa prima fase è prevista entro il 28 marzo.

Contestualmente, dal km 4,500 al km 6,700 verranno chiuse entrambe le corsie di sorpasso per poter procedere all'installazione delle nuove barriere New Jersey. Tale intervento si estenderà successivamente sino al km 14,300.

Gli interventi prevedono un investimento complessivo di circa 18 milioni di euro, che rientrano nel piano dell'Anas per la manutenzione delle strade del nord Sardegna.



