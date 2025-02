Sabato a Villamassargia un carnevale 'internazionale'

"Maria Brasil" e "Pulcinella" a braccetto. Le tradizioni carnascialesche di tutto il mondo saranno celebrate nel nome del divertimento, ma anche della cultura e della storia, strizzando l'occhio allo stile hippy incarnato dalla Beat generation. Sabato 1 marzo va in scena a Villamassargia, con inizio alle 15.30 in via dello Sport, "Il Carnevale senza confini nel paese delle radici", organizzato grazie alla sinergia tra Comune e Pro Loco, guidata dal presidente Andrea Tocco.

"Ripetiamo il format che ha riscosso particolare successo nel corso degli anni, con un progetto che ci porta ad aprire gli orizzonti e a conoscere le tradizioni degli altri Paesi, pur mantenendo e onorando le nostre", afferma la sindaca Debora Porrà.

Tra camicie floreali, ghirlande e pantaloni a zampa, si volerà in Sud America con esibizioni spettacolari direttamente dal Carnevale di Rio per poi atterrare a Napoli con La Zeza e l'immancabile Pulcinella, maschera iconica della tradizione partenopea. "Brasile e Campania, in un connubio di colori sgargianti, apriranno la sfilata del Carnevale massargese del 2025", sottolinea la sindaca di Villamassargia.

Gli ospiti sardi dell'evento sono l'Associazione Tumbarinos di Gavoi, S'Accabadora Pianalzesa di Sagama e Is Scruzzonis Siurgus Donigala. I primi, particolarmente attenti al recupero della tradizione musicale di Gavoi con l'utilizzo di uno strumento arcaico come Su Pipiolu, saranno affiancati rispettivamente dall'affascinante maschera femminile di S'Accabadora, nata da un gruppo di donne della Planargia, intente a mantenere vivi rituali, simboli e misteri che determinano l'identità dell'isola, e da Is Scruzzonis, figure mitologiche spaventose, protagoniste della credenza popolare pastorale e contadina dell'alta Trexenta. Ai tre gruppi si uniranno le associazioni locali Pro loco Villamassargia, Gruppo Folk Pilar, Pro loco Musei, Pro loco Domusnovas, Paralax, ASD Fun Fit Dance & Fitness, in sfilata per il vie del paese con carri allegorici creati ad hoc.

"La cultura è un importante strumento di promozione del territorio - dichiara l'assessora competente Sara Cambula - e anche un evento come il Carnevale, con maschere del panorama internazionale, nazionale e locale, può trasformarsi in un'occasione per conoscere tradizioni diverse e riscoprire elementi di comunione nella diversità".



