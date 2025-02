Promocamera Sassari estende servizi e contatti in Gallura

Il 2024 di Promocamera, l'azienda speciale della Camera di commercio di Sassari, si è caratterizzato per l'ampliamento dell'offerta di servizi in particolare in Gallura.

Il bilancio di un anno di attività è stato illustrato oggi nella sede di Promocamera, a Sassari, dal presidente, Francesco Carboni, e dagli altri membri del direttivo. "Promocamera è un facilitatore capace di creare opportunità per il territorio e di competitività delle imprese e agisce in piena sintonia con la giunta camerale per la valorizzazione del Centro servizi e padiglione espositivo, nel quale sono stati programmati lavori di riqualificazione e implementazione dotazione tecnologica", dice Carboni.

"Il 2024 è stato eccezionale, ricco di attività, progetti e iniziative su tutto il territorio del nord Sardegna, da Alghero a Olbia. Si è agito in sintonia con la struttura tecnica per l'attuazione del programma e lo sviluppo di nuove progettualità europee che avranno effetti positivi sul sistema economico nel prossimo triennio 2025-2027", aggiunge il presidente.

"Le future azioni si fonderanno su un bilancio sano e in attivo, che consentirà di realizzare sempre più attività e servizi in favore del tessuto socio-economico del nord Sardegna".

Promocamera e Camera di commercio nel 2024 hanno avviato molteplici iniziative e collaborazioni in particolare in Gallura grazie a intese istituzionali con gli Enti locali e con il sistema imprenditoriale. Supporto alle imprese, formazione, assistenza per l'internalizzazione, promozione e valorizzazione delle attività produttive e dei siti del territorio hanno caratterizzato i programmi di Promocamera.



