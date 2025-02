Marco Moresco debutta a Cagliari e dirige l'orchestra del Lirico

Marco Moresco debutta a Cagliari e dirige l'Orchestra del Teatro Lirico. Originario di Chieti, direttore, pianista e compositore abruzzese, sarà sul podio del Carmen Melis, ridotto del Lirico, per inaugurare il 28 febbraio e l'1 marzo sempre alle 19, la rassegna "Primavera in musica 2025".

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Le nozze di Figaro: Ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart; Ottava Sinfonia in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven; Le danze di Galánta di Zoltan Kodály.

In programma fino al 24 maggio, la nuova rassegna musicale si articola in otto serate straordinarie - tre concerti sinfonici e uno corale - di celebre musica classica, con particolare attenzione ai capolavori di Mozart e Beethoven, fino al Novecento di Kodály, Poulenc e Chilcott e alle atmosfere popolari e religiose dei tradizionali spiritual afro-americani.

La rassegna è rivolta al pubblico di abbonati, ma anche a quello delle famiglie e dei giovani da sempre molto presente.



