Lavori completati, a Cagliari riapre anche piazza Matteotti

Completati i lavori di riqualificazione, a Cagliari riapre piazza Matteotti.

L'intervento, parte integrante dell'appalto da 7 milioni di euro che comprende anche interventi nella vicina via Roma, ha riguardato il rinnovamento dei sottoservizi, l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione e la riqualificazione complessiva dell'area.

Tra le opere realizzate, è stato predisposto un attraversamento pedonale sicuro con semaforo, che consentirà un collegamento agevole tra la Stazione Arst e la piazza.

Le operazioni di smontaggio delle transenne a protezione del cantiere sono già state avviate.

Nel frattempo continuano i lavori per la restituzione alla città di via Roma. Per la strada tra portici e mare finora soltanto una parziale riapertura che ha riguardato il tratto che, dall'incrocio con via XX Settembre arriva sino a via dei Mille: due corsie, una per senso di marcia utilizzabili da tutti fuori dagli orari per le Ztl, e un ampio spazio alberato al centro con giochi per bambini e una passeggiata ciclopedonale.

I lavori non sono ancora terminati: ora si va avanti con il secondo lotto sino ad arrivare all'incrocio con il Largo Carlo Felice. Tempi per la conclusione difficili da prevedere.



