Forestale sequestra 100 metri di rete illegale e 120 kg di pesce

I reparti terreste e navale di Cagliari del Corpo Forestale, hanno effettuato un'operazione di contrasto al bracconaggio ittico nel canale di Terramaini-Mammarranca, a Cagliari. Gli agenti hanno individuato e rimosso una rete da pesca abusivamente posizionata, della lunghezza di circa 100 metri.

Dalla rete sono stati recuperati oltre 120 kg di muggini, pescati illegalmente. A seguito delle analisi veterinarie, è stato certificato che il pesce non era idoneo al consumo umano.

Pertanto, si è proceduto alla distruzione dell'intero pescato e alla confisca della rete.

"Il pesce pescato in quest'area, proveniente da acque di qualità non conforme agli standard igienico-sanitari, sarebbe stato immesso illegalmente nella filiera commerciale, rappresentando un grave pericolo per la sicurezza alimentare.

Difesa della legalità", fa sapere il Corpo Forestale.



