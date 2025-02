Domus de Luna compie 20 anni, gli auguri di Mattarella

Lunedì 3 marzo Domus de Luna festeggia i suoi primi vent'anni di attività. Sarà l'occasione per celebrare due decenni di impegno concreto a favore di molti bambini e delle loro famiglie che hanno avuto bisogno di sostegno e cura. Parteciperanno in tanti all'anniversario: istituzioni e operatori, volontari e sostenitori, beneficiari e amici, migliaia di persone che hanno accompagnato la crescita di Domus de Luna in questi anni.

All'iniziativa sono arrivati gli auguri del Quirinale, tramite il segretario generale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Desidero esprimere apprezzamento per il prezioso lavoro che Domus de Luna svolge da vent'anni a favore dei più fragili e vulnerabili. Il continuo impegno nel promuovere la dignità e il futuro di individui e famiglie testimonia i valori più profondi della nostra Costituzione e la Vostra opera, basata su solidarietà, accoglienza e inclusione, rappresenta un fulgido esempio di impegno civile e sociale. In occasione di questo significativo anniversario, invio al Presidente Bressanello e a tutti gli altri operatori coinvolti a vario titolo nelle celebrazioni i più cordiali saluti, unitamente ai migliori auspici per la piena riuscita della manifestazione".

Fondata nel 2005 da Petra Paolini e Ugo Bressanello, Domus de Luna ha realizzato un innovativo modello di accoglienza, sostegno e sviluppo che integra comunità familiari per minori in difficoltà con strumenti di assistenza sociale e percorsi di inclusione lavorativa per giovani e adulti. Tutto orientato a trasformare la fragilità in risorsa, a dare spazio al riscatto ed energia alla speranza. "Vent'anni e tanti progetti ancora in divenire - afferma Bressanello -. Non solo luoghi che sono ormai Domus de Luna ma anche carceri e ospedali, oltre che strade, scuole, campi. Sempre cercando di dare una risposta nuova a diritti non rispettati, a bisogni non riconosciuti. Pensando innanzitutto a chi sarà dopo di noi, a chi tra 20 anni sarà Domus de Luna. Oggi festeggiamo le mamme, i bambini e i ragazzi che hanno fatto bella Domus de Luna. Grazie per questi 20 anni insieme, per questi 20 anni di sogni da realizzare, di lune da portare a terra".

Nel contesto creato dalla chiusura degli orfanotrofi, Domus de Luna è nata con l'obiettivo di prendersi cura dei bambini e delle mamme in situazione di grave difficoltà e vittime di maltrattamenti: da allora le comunità di Casa delle Stelle accolgono minori allontanati dalla famiglia d'origine e mamme con bambini bisognosi di aiuto. In questi 20 anni hanno vissuto nelle comunità oltre 300 minori, mentre più di 500 tra piccoli e meno piccoli sono stati presi in cura con le loro famiglie dai professionisti di "Sa Domu Pitticca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA