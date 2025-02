Criminalità giovanile, un arresto e due denunce a Oristano

Un giovane arrestato per il possesso di oltre un chilo di marijuana, altri due denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, alcune perquisizioni personali, domiciliari e di autovetture. E' il bilancio dell'attività della Polizia di Stato di Oristano nell'ambito della vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile nelle città che ha portato a 73 arresti e 142 denunce in tutta Italia.

Oltre allo stupefacente gli agenti della questura oristanese hanno sequestrato diverse dosi di cocaina, alcuni spinelli e un coltello a serramanico.

Nella provincia di Oristano, come disposto in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la squadra mobile della questura, con il reparto prevenzione crimine Sardegna e le unità cinofile della guardia di finanza, ha controllato complessivamente 121 veicoli e identificato 458 persone fra le quali 85 minorenni che sono stati intercettati nei luoghi di aggregazione di Oristano e Cabras.



