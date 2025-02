Carnevale in Sardegna, 74 feste distribuite in 70 comuni

Un calendario partito l'1 febbraio con gli appuntamenti del Carrasegare a Macomer e dalla sfilata di Teti. Andrà avanti sino al 16 marzo con la conclusione a Neoneli del Ritus calendarum e Su Carraxeri a Sestu. Settantaquattro eventi distribuiti in oltre settanta comuni: si accendono i riflettori sul Carnevale in Sardegna tra maschere tradizionali, giostre equestri e carri allegorici.

A livello organizzativo la novità di quest'anno è il cartellone del Carnevale, il secondo dopo quello del Capodanno, con uno stanziamento di 800.000 euro: sono stati finanziati 22 progetti presentati da 12 amministrazioni, un consorzio di Comuni e 9 associazioni. Domani tocca tra gli altri anche a Gavoi con Sa sortilla de tamburinos, a Marrubiu con Su marrulleri e a Guspini con Cambas del linna. La vera esplosione di manifestazioni è prevista per il martedì grasso con 12 appuntamenti. Tra questi spicca il Gremio dei falegnami della Sardegna. Ma attenzione anche al Carnevale storico di Mamoiada con i suoi Mamuthones e Issohatores.

Dei 13 cartelloni previsti quello del Carnevale rappresenta una assoluta novità nel panorama della promozione degli eventi.

Sono stati definiti anche i bandi del cartellone Sport e del cartellone della Settimana Santa, mentre sono ancora in corso i bandi dei grandi eventi identitari e degli eventi identitari regionali. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i cartelloni relativi alle manifestazioni folkloristiche e tradizionali, dello spettacolo, del turismo esperienziale, del Mice (convegni), enogastronomico, festival e rassegne.

"Bisogna cambiare il paradigma - ha detto l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu - e promuovere nuovi prodotti turistici che siano in grado di rendere protagonista la Sardegna per almeno una settimana in ogni mese della bassa stagione. Abbiamo iniziato col Capodanno, candidando la Sardegna a essere attiva e attrattiva tutti i mesi dell'anno, proseguendo con il Carnevale, la Settimana Santa e gli altri eventi previsti". Con i fondi della legge regionale 7 sono stati stanziati complessivamente oltre 20 milioni di euro per sostenere le manifestazioni di rilievo, con l'obiettivo di attrarre flussi turistici e rafforzare il posizionamento della Sardegna come meta turistica attrattiva tutto l'anno.



