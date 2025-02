Bassa la maturità digitale per le pmi sarde

Nonostante le piccole realtà sarde abbiano creduto nel digitale, soprattutto negli ultimi anni, passando dal 48,6% del 2019 delle realtà che hanno effettuato investimenti per arrivare al 64,5% del 2024, l'Isola sconta ancora una bassa maturità digitale delle imprese.

L'analisi effettuata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati UnionCamere 2022, dicono che in una scala da 1 a 4, il livello di tale indice nelle realtà isolane non arriva alla sufficienza, sfiorando il 2.

In ogni caso, nell'Isola l'incremento della maturità digitale nell'ultimo periodo è stata più consistente tra le imprese dei servizi e della manifattura rispetto a quelle agricole, tra le attività di medie e piccole dimensioni rispetto alle imprese micro e tra quelle che operano all'interno di una filiera rispetto a quelle che hanno rapporti con il cliente finale e sul mercato. Una situazione causa un gap competitivo con le stesse realtà di altri contesti Continentali e Mondiali.

L'associazione artigiana, per questo, partecipa a Gate4Innovation il Polo per l'Innovazione Digitale, iniziativa che fa parte del sistema di Poli di Innovazione finanziati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Pnrr, missione 4 "Istruzione e ricerca". "Attraverso uno strumento, progettato per valutare e potenziare le capacità tecnologiche e sostenibili delle aziende, raggiungeremo l'obiettivo di offrire un supporto concreto e personalizzato agli imprenditori - spiega Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato - per aiutarli a comprendere il proprio livello di maturità digitale e a individuare strategie efficaci per potenziare le capacità di innovazione tecnologica".

Nell'Isola, Gate4Innovation è un sistema diffuso e accessibile in 5 aree territoriali della Sardegna, quali Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Ogliastra, Sassarese e Gallura, mentre nel resto d'Italia è attivo nelle strutture operative di altre 13 regioni italiane, con una squadra di oltre 200 professionisti specializzati e appositamente formati per garantire alle imprese un accompagnamento mirato e personalizzato. Grazie alla piattaforma digitale dedicata, gli esperti di Confartigianato di tutta la Sardegna, in collaborazione con Officine Creative Marchigiane, offriranno a circa 100 imprese la valutazione del livello di maturità digitale, analizzando processi e competenze, un report dettagliato, con punti di forza, criticità e opportunità di crescita, una roadmap chiara con azioni concrete per l'innovazione e lo sviluppo, servizi supplementari correlati, tra cui orientamento a incentivi, strumenti di finanziamento, percorsi di crescita specifici. Uno degli aspetti distintivi di Gate4Innovation è l'accessibilità dei suoi servizi. In particolare, le micro e piccole Imprese possono beneficiare di un contributo che copre fino al 100% dei costi ammissibili, rendendo il servizio di fatto gratuito.

"Queste agevolazioni - conclude il segretario regionale - sono state previste per favorire la digitalizzazione e la crescita delle imprese, consentendo loro di accedere a strumenti strategici per l'innovazione senza ostacoli economici".



