Al Santissima Trinità il reparto detenuti con 4 posti letto

Ieri l'ennesimo episodio che ha coinvolto un detenuto al Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari e un agente di scorta aggredito. Oggi la giunta regionale ha deliberato l'attivazione del reparto detentivo all'ospedale di Is Mirrionis, con la disponibilità di quattro posti letto.

"L'assistenza - fa sapere la Regione dopo l'approvazione della delibera proposta dall'assessorato guidato da Armando Bartolazzi - sarà assicurata da personale infermieristico e operatori socio-sanitari che vengono messi a disposizione o reclutati appositamente per la struttura. Nel caso in cui non vi siano pazienti ricoverati nella struttura, il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari verranno assegnati temporaneamente ad altri reparti in base alle necessità".

La storia del reparto detentivo al Santissima Trinità arriva da lontano, lo scorso novembre a riportarla all'attenzione delle istituzioni era stata la garante regionale dei detenuti Irene Testa: "Il reparto destinato ai detenuti dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari pronto da oltre 15 anni non è mai entrato in funzione. Soldi pubblici sprecati" aveva detto rivolgendo un appello al coordinatore dell'Osservatorio sulla sanità penitenziaria.



