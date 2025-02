Violenza sulla nipote 13enne, pena ridotta in appello a Sassari

Pena ridotta da 12 a 7 anni per un 37enne della provincia di Sassari condannato per abusi sessuali sulla nipote all'epoca 13enne. La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d'appello di Sassari, presieduta dal giudice Salvatore Marinaro.

I fatti contestati risalgono al 2019: secondo le accuse l'uomo avrebbe approfittato della nipote per oltre un anno, costringendola ad avere rapporti sessuali completi.

L'adolescente, dopo molto tempo, era riuscita a raccontare il suo dramma alle amiche e alla mamma, che aveva poi denunciato tutto ai carabinieri, autori dell'arresto dell'uomo.

Il 37enne, difeso dagli avvocati Marco Palmieri e Giuseppina Chiscuzzu, in primo grado era stato condannato dal Tribunale di Sassari a 12 anni di reclusione. I legali in appello hanno chiesto l'assoluzione e nell'attesa delle motivazioni della sentenza hanno già annunciato il ricorso in Cassazione.

La famiglia della 13enne si è costituita parte civile con l'avvocata Viviana Bruno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA