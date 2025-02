Test in Sardegna di strumenti che rilevano oggetti in volo

All'aeroporto di Tortolì-Arbatax, in Sardegna è in corso una sperimentazione di attrezzature tecnologiche di rilevante importanza che vede la società Nurjana Technologies, socio del Distretto AeroSpaziale della Sardegna, effettuare operazioni di test di particolari sistemi elettronici anche con la collaborazione di AvioClub Ogliastra e dei suoi piloti per lo svolgimento delle prove in volo. L'obiettivo è mettere a punto sistemi ottici di altissima precisione: telecamere e lenti che vengono utilizzate per ottenere misure di posizione di oggetti in volo. La strumentazione utilizza anche l'intelligenza artificiale per individuare l'oggetto in un sistema tecnologico che è unico in Italia.

La sperimentazione è resa possibile dal fatto che, nell'ambito del progetto Sardinia Uav Test Range, finanziato dalla Regione Sardegna, il Dass alla fine del 2023 ha acquisito in locazione dalla società Aliarbatax per la durata di tre anni un hangar prospicente la pista di volo e un locale per uffici utilizzati da Nurjana Technologies per portare avanti la sperimentazione.

"Per Nurjana Technologies, società nata e sviluppatasi in Sardegna - rappresenta il legale rappresentante Pietro Andronico - è un grande vantaggio poter collaudare i propri sistemi avvalendosi delle infrastrutture locali prima di affrontare i mercati internazionali di interesse, contando sulla disponibilità e sulle risorse che il DASS e l'Avioclub Ogliastra hanno messo a disposizione con grande entusiasmo e professionalità. Ci auguriamo che tale collaborazione sia lunga e duratura".

"L'apertura di una sede operativa del distretto nell'aeroporto di Tortolì-Arbatax - sottolinea il presidente del Dass, Giacomo Cao - sta consentendo non solo di effettuare le sperimentazioni in essere di specifico interesse di un socio particolarmente attivo ma anche di rappresentare un'occasione forse irripetibile per il territorio di acquisire visibilità su temi di ricerca e sviluppo molto avanzati nel comparto aerospaziale".



