Parco dell'Asinara, ministero nomina Mureddu nuovo commissario

Il Parco nazionale dell'Asinara salva la stagione turistica ma resta, ancora, senza un presidente. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, ha nominato ufficialmente un nuovo commissario a capo dell'Ente Parco, l'ennesimo in nove anni di presidenza vacante. La scelta è caduta su Gianluca Mureddu, 43 anni, maddalenino, biologo molecolare e componente del direttivo del Parco dell'arcipelago di La Maddalena. Il nome del nuovo commissario circolava già da qualche giorno, ma l'ufficialità si è avuta oggi con la firma del decreto da parte del ministro.

La decisione del governo ha suscitato aspre polemiche, non tanto per il nome del prescelto, ma perché è stata presa senza consultare i sindaci del territorio e perché si tratta, ancora una volta, di una soluzione tampone. Gli amministratori locali avrebbero preferito, come spiegato a più riprese nelle ultime settimane, che fosse nominato un presidente con un suo direttivo, in modo da togliere il Parco da un'impasse che dura ormai da nove anni.

L'ultimo presidente che ha governato l'Asinara ha concluso il suo mandato nel 2016, e da allora si sono succeduti una lunga serie di commissari, che per la natura stessa della loro funzione, hanno le mani legate nell'ottica di una programmazione a medio e lungo termine. Nei mesi scorsi sono decadute anche altre cariche del Parco, come il collegio dei revisori dei conti, e l'11 febbraio è scaduto pure il mandato del direttore.

La notizia dell'arrivo di un nuovo commissario viene accolta "con riserva" dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, comune su cui ricade l'intera isola parco dell'Asinara: "In un momento così delicato, caratterizzato da urgenti necessità di gestione e programmazione, accogliamo con riserva questo nominativo.

Riteniamo inopportuno - spiega il primo cittadino - che il ministro dell'Ambiente continui a effettuare nomine basate su situazioni emergenziali, che durano da un decennio. Le scelte dovrebbero invece rispondere alle esigenze espresse dall'intero territorio, senza subire per l'ennesima volta una nomina figlia di spartizioni politiche".



