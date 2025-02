Nasce ad Arzachena un premio letterario dedicato all'Aga Khan

In ricordo e in memoria del principe Karim Aga Khan IV nasce ad Arzachena un premio letterario rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Arzachena, in cui gli studenti sono invitati a realizzare elaborati scritti sulla figura del principe, esplorando il suo ruolo cruciale nella crescita e valorizzazione del territorio. Ad annunciare l'istituzione del premio è l'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda che ha voluto così rendere omaggio a un personaggio fondamentale per Arzachena, ideatore e padre della Costa Smeralda, resa dalla sua visione innovativa una delle destinazioni turistiche più rinomate al mondo.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura e la partecipazione attiva tra i giovani del territorio, celebrando l'eredità di Karim Aga Khan. "Vogliamo trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della visione e del coraggio di chi ha saputo guardare oltre, investendo sul futuro di Arzachena", ha dichiarato il sindaco Ragnedda.

Il premio, su iniziativa del delegato alla Pubblica Istruzione Michele Occhioni, consisterà in un contributo economico di dieci mila destinato alla classe vincitrice, con l'obiettivo di sostenere attività ed esperienze educative e culturali. Una commissione giudicatrice composta da esperti del settore culturale e letterario valuterà gli elaborati, premiando quelli che sapranno meglio interpretare il tema proposto con creatività, profondità di analisi e originalità espressiva. I criteri di partecipazione e valutazione saranno definiti nel dettaglio con un successivo atto amministrativo. "Crediamo fortemente nel valore educativo di questa iniziativa.

Coinvolgere gli studenti in un progetto così significativo permetterà loro di approfondire le radici culturali della nostra comunità, stimolando creatività e senso di appartenenza", ha commentato Michele Occhioni.



