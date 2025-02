La Chiesa Turritana prosegue la preghiera per Papa Francesco. Mercoledì 26 febbraio, alle 18, l'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba presiederà la celebrazione eucaristica nel santuario della Beata Vergine delle Grazie. "Un momento comunitario - come sottolineato dall'arcivescovo - per proseguire la preghiera per il Santo Padre Francesco".

Sempre nel Santuario, alle 20.15, si terrà anche la recita del rosario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA