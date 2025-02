Il film 'Emilio Lussu, il processo' nelle sale italiane da marzo

Arriva nelle sale italiane "Emilio Lussu, il processo". Il film segna l'esordio alla regia di Gianluca Medas. La distribuzione parte da Cagliari il 5 marzo al Cinema Odissea, prosegue a Sassari il 6 al Cityplex Moderno e il 7 a Nuoro al Ten, sempre alla presenza di regista e cast.

Prodotto da Zena e Nical film, distribuito da MyCulture, si concentra sulle vicende giudiziarie del politico antifascista originario di Armungia dopo l'assalto squadrista alla sua abitazione cagliaritana nel 1926. Il ruolo del protagonista è affidato a Enrico Lo Verso. Medas riaccende i riflettori su un momento cruciale della storia italiana e ripercorre le difficili e coraggiose decisioni della magistratura cagliaritana, che portò all'assoluzione di Lussu nonostante le pressioni del regime fascista.

"Ho voluto mettere in evidenza il tormento di chi deve prendere decisioni senza mai perdere d'occhio la neutralità del diritto - spiega il regista -. Questo film rappresenta infatti per noi un atto di memoria e resistenza, un'opportunità per il pubblico di conoscere un capitolo fondamentale della nostra storia". Il produttore Massimo Casula aggiunge: "Abbiamo voluto rendere giustizia a una figura emblematica come Lussu, con una ricostruzione storica accurata e un cast d'eccezione".

L'uscita del film segna anche il primo passo del rinnovato impegno di MyCulture nella distribuzione cinematografica indipendente, con un modello innovativo che punta a valorizzare storie di grande rilievo storico e culturale. "Con questo lancio inauguriamo una nuova visione della distribuzione indipendente - commenta Alessandro Pisu, distribution manager di MyCulture - portando nelle sale un'opera di valore e aprendo nuove strade per il cinema d'autore".



