Green Economy, un corso gratuito dell'Università di Cagliari

"Training on Green economy and Green management" è il titolo del corso in presenza organizzato dall'Università di Cagliari in collaborazione con la business school del Politecnico di Milano (PoliMi Graduate school of management) che si terrà a Cagliari con lezioni ogni venerdì e sabato dal 14 marzo prossimo e fino a luglio.

"Il corso punta a fornire una visione completa delle dinamiche della green economy - spiega il prorettore Innovazione e territorio, Fabrizio Pilo -. Valorizza le competenze necessarie per operare in settori cruciali come l'energia, l'efficienza dei processi industriali e la gestione ambientale".

Le iscrizioni scadranno mercoledì 5 marzo a mezzogiorno. Per partecipare al corso si deve inviare la propria candidatura utilizzando il link https://shorturl.at/jmea7.

Previste lezioni di venerdì e sabato con inizio dal prossimo 14 marzo e fino al prossimo luglio. La partecipazione è gratuita, i posti a disposizione sono trenta. Per partecipare alla selezione è necessario essere dirigenti, quadri o dipendenti di organizzazioni pubbliche e private con sede operativa in Sardegna, o un professionista operante nell'isola.





