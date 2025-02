Educazione digitale, al via progetto online di alta formazione

Formazione online di qualità per l'educazione digitale. Questa la filosofia alla base del progetto Edvance, il primo Digital Education Hub per l'istruzione superiore dedicato alla Cultura Digitale Avanzata in Italia, nato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Missione 4 "Istruzione e ricerca". L'Università di Cagliari fa parte del consorzio, coordinato dal Politecnico di Milano, che vede coinvolte 17 istituzioni accademiche nel progetto che promette di ridefinire gli standard dell'educazione digitale.

Presentato oggi nell'Aula Magna del Politecnico di Milano, con il lancio ufficiale del portale d'accesso, il progetto prevede l'accesso a oltre 200 corsi online gratuiti della rete Edvance, rivolti a studenti, docenti e lavoratori. Il nuovo portale si propone come una piattaforma centrale per favorire l'accesso a competenze digitali avanzate, con particolare attenzione ai settori dell'intelligenza artificiale, gestione dei dati, sostenibilità del digitale e transdisciplinarità.

"L'Università di Cagliari partecipa sin dalle prime fasi alla creazione di Edvance, come risposta di qualità al bando Pnrr Deh (Digital Education Hub)- ha detto Gianni Fenu, prorettore vicario, e rappresentante dello steering committee del Progetto Edvance per l'Università di Cagliari presente oggi a Milano all'evento di presentazione - con un ruolo significativo rispetto alle tematiche prioritariamente di infrastruttura e portale dell'intero consorzio, come testimoniato da uno dei 5 corsi di lancio dell'attività realizzato da Unica".

Il primo corso presentato dall'ateneo cagliaritano sarà incentrato sulla Comunicazione nell'era del digitale e sarà tenuto da Elisabetta Gola e Patrizia Mottola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA