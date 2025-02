Con 'Sighida' debutta l'etichetta discografica Mare e Miniere

Sighida, in sardo, ovvero seguito, continuità. È il titolo dell'album che inaugura l'etichetta Mare e Miniere. Una nuova iniziativa discografica dedicata alle produzioni maturate nel contesto dei seminari di canto, musica e danza popolare organizzati dall'associazione Elenaledda Vox, che si tengono in giugno a Portoscuso. Sighida è nato in occasione della 17/a edizione di Mare e Miniere.

A firmarlo Mauro Palmas, veterano della scena musicale sarda, strumentista, compositore, e l'organettista Giacomo Vardeu, uno dei giovani talenti più interessanti emersi negli ultimi anni.

Un sodalizio artistico che rappresenta l'incontro tra due generazioni e mette in dialogo esperienza e innovazione: da un lato Palmas con il suo liuto cantabile e il ricco bagaglio di una carriera costellata di prestigiose e variegate collaborazioni; dall'altro il diciannovenne Vardeu con la sua straordinaria abilità tecnica e una sorprendente maturità espressiva. Frutto di questa intesa è una proposta musicale coinvolgente ed emozionante che partendo dal passato guarda al futuro: un repertorio che dalla rivisitazione della tradizione sarda si apre a quelle europee e mediterranee nelle composizioni originali dei due musicisti.

Dieci i brani raccolti nel disco che in due occasioni ('Nanneddu meu' e 'Libera me, Domine') vede la partecipazione del Cuncordu e Tenore de Orosei, tra i migliori interpreti del canto corale sardo. Sighida sarà presentato in anteprima dal vivo il 28 febbraio alle 20.45 a Monserrato, nella sede della Sirio Sardegna Teatro, e a metà marzo in Svizzera e Germania.





