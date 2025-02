Tentata rapina con sequestro di persona a Cagliari,nuovo arresto

E' stato catturato anche il terzo presunto componente della banda che stava organizzando una rapina con sequestro di persona ai danni di un facoltoso imprenditore cagliaritano agli inizi del 2025. L'organizzazione del colpo era stata mandata in fumo dai militari dell'Arma lo scorso 31 gennaio con l'arresto di un 28enne e un 36enne. Questa mattina i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Carbonia, con il supporto della stazione carabinieri di Carbonia e delle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, hanno arrestato un allevatore 32enne di Villaputzu.

Secondo l'accusa, l'arrestato avrebbe progettato con gli altri due complici il colpo. I tre si sarebbero dovuti introdurre nell'abitazione dell'imprenditore spacciandosi per Carabinieri e una volta dentro, lo avrebbero immobilizzato e rapinato. Durante il blitz di fine gennaio in un casolare in località Fraighedda, nel comune di Decimoputzu. i militari avevano rinvenuto una pistola semiautomatica Luger con sei colpi calibro 9x19 mm, due radio portatili, manette, rotoli di nastro adesivo, fascette di plastica, una mazzetta da muratore e due veicoli rubati con targhe riciclate.



