Strage di animali in sud Sardegna, 'pensiamo a un serial killer'

Tre cani uccisi nel giro di pochi giorni, un altro trovato impiccato una settimana fa, nel frattempo è morto anche il gatto Tigro: era stato bruciato vivo.

Tutto questo nello stesso territorio, quello di Dolianova, nel Sud Sardegna. "Una concentrazione di crudeltà in pochi chilometri quadrati che fa pensare alla presenza di un serial killer", scrive Lndc Animal Protection in una nota nella quale annuncia di aver presentato denuncia alle autorità competenti, sollecitando indagini approfondite per individuare e perseguire i responsabili.

Le segnalazioni sull'escalation di violenze contro gli animali nel comune di Dolianova sono arrivate via social, tra queste anche quella del deputato Ugo Cappellacci: l'esponente di Forza Italia ha promesso una ricompensa di 1.000 euro per chi aiuterà a trovare i responsabili dell'uccisione di Tigro.

"È fondamentale - chiarisce Lndc Animal Protection - che le forze dell'ordine trattino questi episodi con la massima serietà, considerando la possibilità della presenza di un individuo pericoloso che potrebbe rappresentare una minaccia non solo per gli animali, ma anche per la comunità umana. La ripetizione di questi crimini efferati contro gli animali nella stessa area è estremamente preoccupante", ribadisce l'associazione, sottolineando la necessità di di intervenire "rapidamente per prevenire ulteriori atrocità e garantire la sicurezza di tutti".



