Si scontra con un camion, motociclista muore a Nurri

Incidente mortale questo pomeriggio lungo la statale 198, all'altezza del bivio per Nurri. Un motociclista di 43 anni, Davide Camedda, originario di Cabras, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un camion del latte.

La vittima è un sottoufficiale dell'Aeronautica in servizio nel poligono militare di Perdasdefogu.

La dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 15, è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Isili, giunti sul posto per i rilievi. Il camion e la moto si sarebbero scontrati frontalmente. Il centauro è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul colpo.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, anche con l'Elisoccorso, ma per il 43enne non c'è stato nulla da fare.

Sulla statale, all'altezza del km 6,900, l'Anas ha istituito il senso unico alternato.

