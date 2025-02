La Gallura sempre più amata da chi arriva sugli yacht di lusso

Il turismo nautico di lusso internazionale è sempre più attratto dalla Gallura, che conferma il suo ruolo primario di destinazione nel Mediterraneo. È quanto emerge dallo studio sull'industria turistica nautica in Gallura 2024 realizzato da UniOlbia e Cipnes Gallura in collaborazione con la Direzione marittima di Olbia, e tra le prime analisi in Italia, basato su dati satellitari registrati dalla Capitaneria di porto.

Una mappa che ha mostrato la presenza di 4.619 yacht e superyacht unici, oltre i 24 metri, lungo le coste galluresi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dello scorso e che ha racchiuso i dati relativi agli arrivi, la lunghezza delle imbarcazioni, il loro valore economico e la nazionalità dei loro proprietari.

Sette le principali aree costiere monitorate nel nord dell'isola con l'arcipelago di La Maddalena e Palau, incluse le località di Porto Pollo e Porto Rafael, in vetta alla classifica delle mete che hanno visto la maggiore presenza di queste imbarcazioni di lusso, ben 2.475 yacht.

Poco sotto troviamo la Costa Smeralda, che ha registrato 2.229 yacht, seguito da Porto Rotondo che ha visto la presenza di 1.865 imbarcazioni del settore luxury. Santa Teresa Gallura, Aglientu e Bocche di Bonifacio hanno avuto un traffico complessivo di 1.649 yacht, mentre l'Isola di Tavolara e San Teodoro hanno ospitato 1.206 tra yacht e superyacht, seguito da Cannigione con 1000 yacht che quest'anno ha fatto registrare un dato in notevole crescita, mentre Olbia e Golfo Aranci hanno visto la presenza di 959 imbarcazioni.

Sono i mesi di luglio e agosto, in linea con il picco stagionale turistico tipico del Mediterraneo, a vedere il maggior numero di presenze nelle acque galluresi. Ogni superyacht oltre i 30 metri genera una spesa significativa tra i servizi di manutenzione, quelli portuali, gli approvvigionamenti e gli equipaggi a bordo. La parte economica dello studio del Cipnes e UniOlbia, curato da Guido Piga, è frutto dell'analisi dei dati elaborati da The House Ambrosetti per Genova For Yachting, e mostra come l'impatto complessivo giornaliero della flotta identificata in Gallura è di 4,2 milioni di euro. "Sono numeri importanti che dimostrano il grande valore di questo comparto e le numerose ricadute sul territorio - ha sottolineato Piga - Se l'identità dei proprietari di queste imbarcazioni extra lusso resta anonima per una questione di privacy, solo una ci è dato renderla nota, quella dello Shergar, lo yacht del principe Karim Aga Khan, che ha trascorso quest'anno il maggior tempo, ossia 87 giorni nelle acque galluresi. Lo vogliamo vedere come un augurio e un buon auspicio, oltre che un ulteriore omaggio del principe a questo territorio".

Attualmente in Sardegna operano nel settore 1.885 aziende, con un fatturato complessivo di 403 milioni di euro, rendendo il comparto la quinta industria sarda per volume d'affari. Solo in Gallura nel distretto produttivo del Cipnes sono ospitate 90 aziende specializzate in servizi, logistica e cantieristica, per un totale di 2.250 addetti diretti.

