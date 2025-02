Ddl Sanità pronto per l'Aula, 15 emendamenti della Giunta

Una maratona di una settimana, in Aula cinque giorni su sette e il ddl 40 sulla riorganizzazione del sistema sanitario sarà legge: è la previsione della maggioranza emersa dal vertice che si è tenuto in Consiglio regionale per "mettere a punto gli ultimi dettagli e arrivare pronti domani in aula", aveva detto questa mattina il presidente dell'Assemblea, Piero Comandini.

Un incontro veloce, quello tra l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, Comandini e i capigruppo del campo largo con i consiglieri della sesta commissione. "Il clima è molto sereno, c'è condivisione piena, credo che il processo sarà accelerato e speriamo di chiudere veramente entro la settimana. Non ci sono particolari criticità emerse", sottolinea Bartolazzi al termine della riunione.

La Giunta presenterà una quindicina di emendamenti in Aula, che "non sono altro che una economizzazione, una maggior dettaglio su ogni articolo di quello che prevediamo fare", precisa l'assessore. L'elenco di ciò che si vuole fare sul territorio è riassunto dallo stesso Bartolazzi: "La riattivazione funzionale, le missioni degli ospedali e dei centri di prevenzione, la salute mentale". Sulle funzioni e il depotenziamento di Ares l'assessore precisa: "Il problema di Ares dovrà essere sicuramente preso in considerazione nel momento in cui finisce la liquidazione di Ats, questa è una fase critica". Nel testo resta invariata la scelta di procedere con il commissariamento dei dg di tutte le aziende sanitarie.

Comandini, a margine, detta la linea, sottolineata alla vigilia dell'incontro: "Questo ddl è solo il primo passo, sul discorso della sanità dovremmo tornare sicuramente con altri interventi per migliorare il sistema. Il cantiere della sanità è sempre aperto". Sui tempi si deve stringere perché incombe la Finanziaria: "Io credo che il testo verrà licenziato nei tempi giusti, dopo una discussione profonda - è l'auspicio del presidente dell'Assemblea. Si lavora cinque giorni alla settimana, metteremo tutto il tempo che abbiamo a nostra disposizione. È chiaro che anche il tema finanziario è un tema sul quale siamo molto impegnati con l'obiettivo di affrontarlo nel più breve tempo possibile".

