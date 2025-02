Controlli nei b&b a Cagliari e Oristano, multe per 20mila euro

Multe per oltre 20mila euro, 139 strutture controllate e due chiuse perché sprovviste di autorizzazioni. E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Cagliari-Oristano, all'interno di bed and breakfast nell'ambito dell'attività promossa dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e avviata lo scorso novembre dal comando carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute.

Nelle province di Cagliari e Oristano sono state 139 le strutture passate al microscopio e sono state riscontrate diverse violazioni. Le più diffuse, la mancata esposizione del Cin, il numero identificativo delle strutture che si occupano di affitti brevi, la difforme registrazione della struttura stessa e, infine, l'esubero dei posti letto affittati. Complessivamente le sanzioni elevate ammontano a 20mila euro.

Per due b&b nel Cagliaritano è scattato anche il sequestro amministrativo degli ambienti visto che erano state aperti senza autorizzazioni. I titolari sono stati anche denunciati per omessa comunicazione delle generalità degli ospitanti all'autorità di pubblica sicurezza.



