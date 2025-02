Cagliari, Abbanoa dismette vecchie reti in vie Orlando e Einaudi

Nell'ambito del cantiere in corso per l'efficientamento delle reti idriche nel quartiere di Villanova, mercoledì i tecnici di Abbanoa procederanno alla dismissione delle vecchie condotte tra via Orlando e via Einaudi, nel tratto compreso tra via Alghero e via Abba. Durante le operazioni, tra le 8.30 e le 17, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle strade interessate.

Al termine dell'intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell'erogazione.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Da due settimane Abbanoa ha avviato i lavori di efficientamento delle reti idriche nel quartiere di Villanova a Cagliari. Per limitare quanto più possibile gli impatti dei lavori in corso sulla viabilità della zona, l'impresa incaricata completerà i lavori in questo primo tratto per poi spostarsi nei tratti successivi dove si procederà ugualmente per step. In tutto sono state individuate 11 sottozone.

Il nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche a Cagliari porterà complessivamente alla sostituzione integrale di 1,2 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze nel quartiere di Villanova. Le vie interessate dalle operazioni di rifacimento saranno in totale otto: Via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel "distretto Sonnino" e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel "distretto San Vincenzo Medio". L'investimento è di 1,3 milioni di euro: sono risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione "Fsc - "Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico". Nella stessa linea di finanziamenti ci sono anche i due appalti in corso, per ulteriori 8 milioni di euro, che riguardano il rifacimento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monti Urpinu.

Alla base dell'intervento vi è un lavoro di analisi dei tratti di condotte maggiormente degradati e soggetti a guasti.

Negli ultimi dieci anni in queste strade sono stati necessari quasi un centinaio di interventi di riparazione. Verranno sostituite le vecchie condotte prevalentemente in acciaio con delle nuove in ghisa sferoidale del diametro di 150 millimetri.





