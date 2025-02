Serie A: Cagliari-Juventus 0-1

Per la Juventus a Cagliari quarta vittoria consecutiva, sorpasso sulla Lazio e quarto posto. Si arrende il Cagliari davanti ai suoi tifosi, poco lucido, ma combattivo sino alla fine a caccia di un episodio per un possibile replay della gara d'andata. Non è andata così. Nicola si è fidato della formazione che ha iniziato la gara con l'Atalanta. Cagliari, però, schiacciato nella propria metà campo dalla pressione dei bianconeri: nei primi dieci minuti palla sempre tra i piedi degli ospiti. E il gol della Juventus arriva subito, al 12'. Pasticcio Adopo-Mina: Vlahovic è più veloce del colombiano e da posizione angolatissima segna rispettando la tradizione. Un gol che premia l'atteggiamento aggressivo della Juve. E quello troppo attendista (solo lanci lunghi a Piccoli) del Cagliari. Yidliz e Conceicao si mangiano due occasioni a testa per chiuderla nel primo tempo. E questo dà un po' di coraggio al Cagliari che si vede con qualche folata sulle fasce: al 36' primo tiro nello specchio di Zortea. Ritmi più lenti nel secondo tempo, con la Juve che pressa di meno e gestisce di più. Il Cagliari prova anche a fare qualcosa di più con Luvumbo e Coman. È soprattutto l'angolano a mettersi in mostra con alcuni strappi. Classifica del Cagliari meno sicura rispetto a una settimana fa: rimane il vantaggio di 4 punti sull'Empoli, ma il Parma è a meno 2. Ora per la squadra di Nicola due scontri rossoblù per rialzare la testa: domenica a Bologna, poi il Genoa in casa.

