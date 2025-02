Università di Cagliari, tre giorni dedicati all'orientamento

Anche nel 2025 tornano le Giornate dell'Orientamento, l'evento organizzato dall'Università di Cagliari per far conoscere il nostro Ateneo a futuri studenti e studentesse.. Dal 24 al 26 febbraio, la Cittadella Universitaria di Monserrato accoglierà ragazze e ragazzi delle scuole superiori, offrendo loro l'opportunità di scoprire i percorsi formativi, i servizi e le strutture dell'Università di Cagliari.

Anche per questa edizione il programma è ricco di iniziative, con laboratori didattici e attività museali, incontri e presentazioni, visite guidate a strutture di ricerca, aule informatiche, sale studio, biblioteche e musei della Cittadella Grazie all'iniziativa Catch the Badge del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), gli studenti e le studentesse delle classi quinte (maggiorenni) potranno sostenere il test di lingua inglese per i livelli A2, B1 o B2 e ottenere il certificato Open Badge. Questo permetterà loro di essere esonerati dal test di piazzamento obbligatorio per tutte le matricole dell'Università di Cagliari.

Durante le giornate, il personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, insieme ai tutor di orientamento e buddy, sarà a disposizione per presentare l'offerta formativa e i servizi dell'Ateneo (Ismoka, Educ, Job Placement, Counseling e SIA, CUS Cagliari.).

Nel corso dell'evento, verranno fornite informazioni dettagliate su: modalità di accesso ai corsi, percorsi formativi disponibili, prospettive occupazionali per i laureati e le laureate.



