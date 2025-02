Sulla 131 dcn stop al traffico per lavori in galleria a Sedilo

Nelle notti comprese tra lunedì 24 e venerdì 28 febbraio sulla statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese" è prevista la chiusura al traffico notturna della galleria 'Santu Antine', nel comune di Sedilo, in provincia di Oristano.

L'interdizione riguarderà unicamente il flusso del traffico in direzione Nuoro, tra le 22 e le 6 del giorno successivo, per limitare i disagi alla circolazione. Durante la chiusura, attiva tra il km 13,350 e il km 15,250, il traffico verrà deviato lungo la viabilità urbana di Sedilo.

"Il provvedimento si rende necessario per la verifica periodica mirata ad accertare il corretto funzionamento degli impianti di sicurezza della galleria. La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni", fa sapere l'Anas..



