Nuovo tratto statale 195 in estate, quasi pronto ponte Capoterra

L'Anas ha ultimato il posizionamento delle travi dell'opera denominata "Fascia tubiera", a Capoterra, nell'ambito dei lavori di costruzione dell'ultimo tratto della statale 195 Bis "Nuova Sulcitana".

Si tratta dell'ultima tra le opere maggiori del nuovo tracciato che consentirà il collegamento tra la vecchia litoranea e la nuova 4 corsie all'altezza dell'inceneritore del Tecnocasic. Il nuovo tratto dovrebbe essere aperto entro l'estate 2025 riducendo ulteriormente i tempi di percorrenza tra Cagliari e Pula.

L'infrastruttura si sviluppa su tre campate per una lunghezza complessiva di 90 metri, scavalcando sia la Fascia tubiera al servizio della zona industriale di Macchiareddu, sia il 'Rio Imboi' che scorre parallelo ad essa. Le travi sono realizzate in cemento armato precompresso e interamente prodotte in Sardegna.

Hanno lunghezze variabili tra i 26 ed i 36 metri e pesano ciascuna dalle 54 alle 85 tonnellate.

Le prossime fasi di lavorazione consisteranno nella realizzazione dei trasversi di collegamento e del piano stradale. Vista la presenza di fluidi pericolosi le operazioni di varo della travi sono state effettuate grazie al coordinamento dei soggetti interessati e dei gestori della Fascia tubiera, per garantire la massima sicurezza degli operatori.



