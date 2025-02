Maxi sequestro di pesce in un ristorante orientale a Cagliari

I militari del centro controllo pesca della Capitaneria di porto della Guardia Costiera di Cagliari, nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio, hanno sottoposto a controllo un ristorante - self service di cucina orientale nella zona industriale nord di Cagliari.

Durante l'ispezione, eseguita nel corso di normale attività di routine dal personale specializzato nel controllo della pesca e commercializzazione di prodotto ittico, è stata accertata la presenza di circa 130 kg di prodotto ittico di vario genere tra cui tonno, salmone, gamberi, molluschi e altre specie, privi dei previsti requisiti di tracciabilità. Per questa violazione gli amministratori sono stati sanzionati per 1500 euro ed il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L'attività è stata condotta insieme al personale della Asl di Cagliari, servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.





