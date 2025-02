Market della droga in casa a Oristano, intera famiglia nei guai

All'interno di un'abitazione di Oristano è stato scoperto dalla Polizia un vero e proprio market della droga con un'intera famiglia dedita allo spaccio di marijuana. Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato circa un etto di marijuana oltre ad una decina sigarette artigianali confezionate con la canapa e un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente, però, è solo la parte residua di quantitativi ben più importanti che la famiglia aveva già immesso nel mercato dei giovanissimi oristanesi.

L'attività di spaccio in quella casa era stata osservata alla "vecchia maniera" dalla sezione antidroga che è intervenuta sul posto con il reparto cinofili della polizia Penitenziaria di Nuoro e alla collaborazione dei loro cani Zoi e Leo.

Oltre alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dei tre componenti della famiglia, tre giovanissimi, tra i quali due minorenni, sono stati segnalati al prefetto: all'unico maggiorenne è stata ritirata la patente di guida, mentre gli altri due potranno conseguirla in ritardo rispetto ai loro coetanei.



