Emorragia durante la gestazione, donna ricoverata a Lanusei

Sono "in buone condizioni" una donna e il suo bambino arrivati ieri pomeriggio nel pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede. Lo fa sapere la Asl Ogliastra che ricostruisce quanto accaduto.

"La donna - si legge in una nota - è arrivata nel pronto soccorso del N.S. della Mercede con un'importante emorragia e non poteva affrontare nessuno spostamento. È stata subito portata in sala operatoria, dove le è stato eseguito un parto cesareo dall'équipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia. In questa fase - continua la nota - il bambino è stato assistito e stabilizzato dall'équipe anestesiologica dell'ospedale. Il neonato è stato poi trasferito con l'elisoccorso al Policlinico di Monserrato presso la Tin (Terapia intensiva neonatale), dove è arrivato in buone in condizioni".

"La madre - conclude la nota dell'Azienda - attualmente si trova ricoverata nel reparto di Ostetricia E Ginecologia del Nostra Signora della Mercede di Lanusei. È in buone condizioni e raggiungerà il bambino quanto prima".



